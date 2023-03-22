В Челябинске запустят новый автобус между вокзалом и Парковым

Автобус-близнец с тем же номером хотят отменить

До конца года в Челябинске запустят новый автобусный маршрут, который свяжет железнодорожный вокзал и микрорайон Парковый. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Трасса маршрута № 56 «Ул. Александра Шмакова — железнодорожный вокзал» будет проходить через микрорайон Благодатово, по улицам Университетская Набережная, Худякова и Доватора.

В Миндортрансе отметили, что маршрут будет работать по регулируемому тарифу. Запуск намечен на 3—4 квартал 2023 года.

Существующий автобус № 56, который курсирует по кольцевому маршруту между железнодорожным вокзалом и северо-западом, планируется отменить.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2023 году в Челябинске будет полностью обновлен подвижной состав на автобусном маршруте № 8. Кроме того, один из самых загруженных в городе маршрутов № 64 в ближайшее время усилят автобусами-гармошками.