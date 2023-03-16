В Челябинске обновят подвижной состав на автобусном маршруте № 8

Машины закупят по федеральному проекту

В 2023 году Челябинск получит 15 новых автобусов большого класса, которые будут обслуживать маршрут № 8 «Ул. Мамина — ул. Академика Королева». Об этом сегодня, 16 марта, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Автобусы закупят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В прошлом году по той же схеме был обновлен подвижной состав на маршруте № 15. Машины должны будут иметь не менее 29 мест для сидения, систему «антисон», позволяющую контролировать состояние водителя, а также светодиодные электронные указатели маршрута с автоматической регулировкой яркости.

«Подвижной состав, обслуживающий сегодня этот маршрут, будет использован для усиления других маршрутов на большом классе», — отметили в Миндортрансе.

Маршрут № 8 в ближайшие три года продолжит обслуживать МУП «Служба организации движения». Долгосрочный контракт начнет действовать с 1 августа.