Два новых автобуса-гармошки выведут на маршрут 64 в Челябинске

Особо крупный транспорт доставят в город уже в апреле

В Челябинск до конца апреля поставят два газовых автобуса большого класса «гармошка». Решение о выделении финансирования принято губернатором Алексеем Текслером, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«После постановки на учет в ГИБДД и проведения необходимого технического обслуживания „гармошки“ планируется направить на усиление одного из самых загруженных маршрутов в Челябинске — № 64 „Автобусный парк — железнодорожный вокзал“», — рассказали в пресс-службе министерства.

В планах также постепенно усиливать особо загруженные маршруты выпуском на линию автобусов-гармошек.

Напомним, с 1 апреля в Челябинской области маршрут № 123 «Копейск — парк Гагарина» будут обслуживать только автобусы большого класса, количество единиц транспорта увеличат с 4 до 16.