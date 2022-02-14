В Челябинске запустили бесплатный автобус до автостанции «Восточные ворота»

Транспорт будет курсировать от остановки «Юрюзань» до Бажова

В Челябинске в понедельник, 14 февраля, начал курсировать бесплатный микроавтобус до автостанции «Восточные ворота». Об этом ИА «Первое областное» сообщил руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

«Начало работы — 6:25, заканчивает в 20:10. Интервальность 15—25 минут», — сообщил Сергей Валеев.

Он пояснил, что автобус запустили для удобства пассажиров, которые могут доехать до автостанции, купить билет и с комфортом дождаться своего рейса. Многие рейсы еще корректируются с возможностью продления их до Бажова, поэтому было принято решение запустить бесплатный транспорт, чтобы люди не мерзли в ожидании своего рейса.

Напомним, недавно в Челябинске начал работать новый автовокзал «Восточные ворота». Корреспондент ИА «Первое областное» посетил четвертую в городе автостанцию и оценил созданные для пассажиров удобства. С «Восточных ворот» можно уехать в Курган и пригороды, автовокзал предоставляет 32 маршрута. Билеты можно приобрести как в кассе, так и в электронных терминалах самообслуживания, не контактируя с сотрудниками.