Фоторепортаж: как обустроили новый челябинский автовокзал «Восточные ворота»

Пассажиров ждет климат-контроль в зале ожидания, терминалы самообслуживания и телефон для помощи

В Челябинске начал работать новый автовокзал — «Восточные ворота». Корреспондент ИА «Первое областное» посетил четвертую в городе автостанцию и оценил созданные для пассажиров удобства.

С «Восточных ворот» можно уехать в Курган и пригороды, автовокзал предоставляет 32 маршрута. Билеты можно приобрести как в кассе, так и в электронных терминалах самообслуживания, не контактируя с сотрудниками.













Зал ожидания небольшой, на 35 сидячих мест, но уютный.

«Зал ожидания оборудован климатической системой, которая позволяет создать комфортные условия для пассажиров: летом здесь прохладно, а зимой тепло. Для водителей тоже есть комната отдыха со всеми удобствами», — рассказала представитель автовокзала Евгения Москвина.

Стена зала ожидания, находящаяся со стороны платформ, — стеклянная. Удобно, потому что можно сидеть в тепле и не бегать на улицу, чтобы проверить, не приехал ли автобус.









Автовокзал создал доступную среду для маломобильных групп: в туалете установлены поручни, весь текст на территории продублирован шрифтом Брайля.

«Я ждала этот автовокзал, потому что в Курганской области у меня живут родственники. Живу я недалеко, теперь очень удобно: дорогу перешел — и я на автобусе. Раньше-то до „Юности“ приходилось ездить с пересадками», — поделилась одна из первых посетительниц «Восточных ворот».

Тех, кто купил билет за несколько часов до отправления, может порадовать открывшееся с торца автовокзала кафе.







Для вопросов и просьб пассажиров на автовокзале рядом с сиденьями установили стационарный телефон. Сотрудник на линии находится всегда.





Напомним, «Восточные ворота» находятся по адресу ул. Бажова, 35а. Режим работы автостанции — с 07:00 до 20:30.

Автовокзал «Центральный» перестал работать в феврале 2021 года. Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.