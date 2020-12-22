В Челябинске запретили строительство возле памятника Курчатову

Решение приняли депутаты городской думы

Депутаты Челябинской городской думы приняли решение об изменении статуса правового зонирования земельного участка, расположенного вокруг памятника Игорю Курчатову в границах улиц Лесопарковая и проспект Ленина. На территорию не распространялся природоохранный статус парка Юрия Гагарина. Теоретически на нем можно было возводить объекты. Решение депутатов запретило любое строительство на участке.

Как отметил председатель гордумы Андрей Шмидт, территория вокруг памятника Курчатову была «проблемной».

«Вопрос достался нам от прежней администрации. В отношении этого земельного участка мы единогласно приняли решение и включили его в зону, где невозможно на законных основаниях возведение какого-либо объекта», — прокомментировал Андрей Шмидт.

В 2015 году рядом с памятником Курчатову появился подземный торговый комплекс. Строительство вела компания «Винтерра», связанная с бизнесменом Александром Карелиным. Также была информация, что за монументом на территории, прилегающей к стадиону Елесиной, появится гостиница. В списке документов на строительство, выданных администрацией Челябинска, даже значилось разрешение на возведение комплекса. Эти планы не были воплощены в жизнь, но участок оставался пригодным для коммерческого использования.