«От нашего поселка до Магнитогорска 34 километра. Студенты, пенсионеры, работающие люди добираются до города своими силами. Мы не просим ежедневное сообщение, но хотя бы два раза в неделю. Хотим напомнить о себе, пусть про нас не забывают, мы будем продолжать продвигать этот вопрос на всех уровнях власти», — говорят местные жители.
В пресс-службе Верхнеуральского района пояснили, что маршрут осуществляет перевозчик ООО «Прогрессия» в рамках межмуниципального договора с Министерством дорожного хозяйства Челябинской области.
«Сообщение между Магнитогорском и Новоозерным возобновлялось в течение года несколько раз, но так и не пользовалось успехом среди населения», — прокомментировали в администрации.
Проблему жителей Новоозерного также поддержали пользователи соцсетей из Новоурлядинского, Сабановского поселков Верхнеуральского района.