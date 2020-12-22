В Верхнеуральском районе жители просят вернуть автобусное сообщение

Маршрут до Магнитогорска прекратился из-за нерентабельности

«От нашего поселка до Магнитогорска 34 километра. Студенты, пенсионеры, работающие люди добираются до города своими силами. Мы не просим ежедневное сообщение, но хотя бы два раза в неделю. Хотим напомнить о себе, пусть про нас не забывают, мы будем продолжать продвигать этот вопрос на всех уровнях власти»,

— говорят местные жители.



«Сообщение между Магнитогорском и Новоозерным возобновлялось в течение года несколько раз, но так и не пользовалось успехом среди населения»,





Проблему жителей Новоозерного также поддержали пользователи соцсетей из Новоурлядинского, Сабановского поселков Верхнеуральского района.

— прокомментировали в администрации.Проблему жителей Новоозерного также поддержали пользователи соцсетей из Новоурлядинского, Сабановского поселков Верхнеуральского района.



В поселке Новоозерный автобусное сообщение прекратилось с февраля. В течение года районные власти обещали местным жителям возобновить маршрут, но новоозерцы боятся, что автобуса не будет и в следующем году. Отчаявшиеся местные жители записали видеообращение в социальных сетях.В пресс-службе Верхнеуральского района пояснили, что маршрут осуществляет перевозчик ООО «Прогрессия» в рамках межмуниципального договора с Министерством дорожного хозяйства Челябинской области.