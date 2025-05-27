В Челябинске запретили размещать электросамокаты в парках

Депутаты гордумы внесли изменения в Правила благоустройства

В Челябинске больше нельзя размещать электросамокаты в скверах, парках и на общественных территориях, где установлен запрет на передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Депутаты городской думы внесли соответствующие изменения в Правила благоустройства на заседании 27 мая, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Кроме расширения перечня запретов, в Правила включены положения о принудительном перемещении СИМ в места временного хранения с предварительным составлением акта и о возврате владельцу — после документарного подтверждения права собственности и возмещения понесенных муниципалитетом затрат.

Напомним, ранее Следственный комитет в Челябинске возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг ненадлежащего качества при использовании электросамокатов. Тогда все кикшеринговые СИМы были изъяты с улиц города. Сегодня, спустя пару дней после возвращения электросамокатов, 18-летний пользователь сбил на тротуаре 78-летнюю женщину.