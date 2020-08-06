В Челябинске заменили часы на площади Революции

Дизайн выбирали сами жители города.

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В Челябинске заменили часы, расположенные в здании магазина «Ритм» на площади Революции. Решение о замене старого дизайна часов было принято еще в марте 2020 года. Для того, чтобы определиться, как именно будут выглядеть часы, администрация города обратилась к челябинцам.

Голосование на портале «Активный житель 74» продлилось 10 дней. За это время все желающие смогли проголосовать за понравившийся дизайн циферблата.

«ПАО Челябинский часовой завод «Молния» выступил с инициативой выполнить замену фасадных часов на жилом здании по проспекту Ленина, 53, известном среди челябинцев как магазин «„Ритм“. Черный циферблат на белом фоне с подсветкой сделал часы более читаемыми с большого расстояния», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления культуры администрации города Челябинска.

После замены часов, каждый житель и гость Челябинска сможет узнать время, находясь на площади Революции. Черные цифры на белом циферблате видно издалека.