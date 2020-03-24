Челябинцы проголосовали за дизайн часов на Площади Революции

Опрос на сайте «Активный житель-74» завершен.

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Жители Челябинска решили, какими они хотят видеть часы на доме № 53, расположенном на проспекте Ленина и более известном среди горожан как магазин «Ритм». Голосование за лучший вариант завершилось на портале «Активный житель-74».

Челябинцам предлагались три варианта часов: первый — с обозначением четырёх римских цифр, второй — со всеми римскими цифрами, и третий — с обозначением четырёх арабских цифр. Наиболее популярным оказался первый вариант — за него проголосовали 644 человека, или 39,7%. За обозначение на циферблате всех римских цифр было отдано чуть меньше голосов — 506, или 31,2%. За арабские цифры проголосовало 472 жителя Челябинска, или 29,1%.

Таким образом, в скором времени на здании появятся новые часы, оформление которых будет не только простым и стильным, но и хорошо читаемым: большие чёрные цифры будут расположены на белом фоне с подсветкой.

«В Челябинске продолжается подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, идёт работа над изменением внешнего облика города. Фасадные часы на здании на Площади Революции будет заменять ПАО „Челябинский завод „Молния““, оно выступило с инициативой»,— говорится на сайте «Активный житель-74».

Кроме того, на сайте продолжается голосование за установку вечнозелёных сказочных героев в сквере, расположенном на улице Молодогвардейцев. Оставить свой голос можно до 29 марта включительно.