В Челябинске закрыли нелегальный пункт приема металлолома в Металлургическом районе

Полицейские изъяли более полтонны вторсырья

В Челябинске полицейские закрыли очередной нелегальный пункт приема лома черного и цветного металлов. Незаконная точка действовала в поселке Аэропорт. В ходе административного дела полиция Металлургического района города Челябинска изъяла более 500 кг вторсырья, сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.

В областном центре продолжается борьба с незаконными точками приема металлолома. Полиция проводит регулярные рейды во всех районах города. В ходе проверок в таких пунктах обнаруживают не только канализационные люки и ливневые решетки с улиц города, но и угнанные автомобили.

Сегодня сотрудники полиции закрыли очередной нелегальный пункт приема черного и цветного металлов. Его обнаружили в поселке Аэропорт.

«Полицейскими составлены протоколы по статье 14.26 (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения), части 1 статьи 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) и части 1 статьи 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)) КоАП РФ», — разъяснили в полиции.

Полиция изъяла весь металлолом весом более полтонны.