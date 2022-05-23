Челябинец похитил чужое авто с парковки и сдал в металлолом

Подозреваемый вызвал эвакуатор и использовал подменные госномера

В Челябинске полицейские нашли угнанный автомобиль в пункте приема металлолома. Рейд по нелегальным точкам металлоприема в Курчатовском районе закончился возбуждением уголовного дела о краже. В полиции рассказали, что раннее с парковки угнали «Волгу» 52-летней жительницы. Оказалось, что 26-летний челябинец вызвал эвакуатор и отправил авто на металлолом. Подозреваемого задержали.

Сотрудники отдела уголовного розыска Отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску задержали подозреваемого в угоне 26-летнего жителя областного центра.

«Подозреваемый, находясь на парковочной территории у дома по улице Чайковского, вызвал эвакуатор с целью перевозки чужого транспортного средства до пункта приема металлолома. Перед приездом автопогрузчика подозреваемый сменил на „Волге“ госномера, на которые у него имелись документы, чтобы не вызвать подозрение у водителя эвакуатора. Впоследствии похищенное имущество мужчина сдал на металлолом», — рассказали в полиции.

Авто обнаружили в ходе рейда по пунктам металлолома. Полицейские установили, что точка работает нелегально. В отношении сотрудника пункта составили административный протокол по статье 14.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения). В настоящее время проводятся мероприятия по пресечению незаконной деятельности данного пункта.

По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).