В Челябинске полицейские закрыли нелегальный пункт приема металлолома

На владельца составлено три административных протокола

Полицейские закрыли незаконный пункт приема металлолома в Металлургическом районе Челябинска. Всего из металлоприемки изъято более 2,5 тысяч килограммов черного и цветного металла и других предметов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Нелегальный пункт приема металлолома полицейские обнаружили во время рейда. На хозяина точки составили сразу три административных протокола по статьям «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения».

Всего с начала 2022 года, по данным ведомства, в Челябинске закрыто 145 нелегальных пунктов приема металлолома и изъято около 60 тонн лома на сумму более трех миллионов рублей. Кроме того, в пунктах полицейские обнаружили имущество, которое было похищено. На нарушителей составлены административные протоколы, они оштрафованы на сумму более 200 тысяч рублей. Кроме того, полицейские напомнили, что за нелегальный прием изделий из черного и цветного металла может грозить уголовная ответственность.