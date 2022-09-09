В Челябинске закроют движение трамваев в Ленинском районе из‑за ремонта путей

Для пассажиров временно будет курсировать дополнительный автобус

В Челябинске в понедельник, 12 сентября, стартует первый этап ремонта переезда на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина, который продлится до 29 сентября. До завершения работ трамваи не будут ходить до Чистопольской. Для горожан предусмотрены компенсационные маршруты, сообщили в пресс-службе Организатора перевозок.

Временно отменяется трамвай № 12. Трамвай № 18 будет ходить по маршруту ЧМК — Горького — Харлова, № 22 проследует через Чичерина, Маркса и Харлова.

С понедельника начнет курсировать трамвай-челнок по маршруту «Кинотеатр „Аврора“ — Дзержинского — ЗЭМ». На нем можно будет уехать с 6 утра до 22 часов вечера, интервал движения — 30 минут.

Кроме того, запустят специальный автобус, который будет ездить с интервалом 20 минут по маршруту «Харлова — Гагарина — Дзержинского — Машиностроителей — Новороссийская — Чистопольская — Новороссийская — Гагарина — Харлова».

Второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Новороссийской пройдет с 12 сентября по 10 ноября. Третий этап начнется 18 сентября на улице Рождественского. Четвертый этап коснется улицы Дзержинского и пройдет с 30 сентября по 20 октября.

«На время проведения работ пользуйтесь автобусами № 18 „ТРК „Алмаз“ — Автобусный парк“, № 81 „Чистопольская — ПКиО“, № 483 „Старокамышинск — ПКиО“, троллейбусами № 10 „Солнечный берег — ПКиО“, № 25 „ЧКПЗ — Политехникум“», — пояснили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Информацию о сроках проведения следующих этапов ремонта сообщат дополнительно.

Напомним, в Челябинске за 2022—2023 годы обновят 19 участков трамвайных путей. В региональном Миндортрансе объяснили, где проложат новые рельсы и заменят стрелки. К ноябрю 2022 года капитально отремонтируют более 5 км трамвайных путей на трех улицах: Дзержинского, Новороссийской и Рождественского.