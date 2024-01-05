Текслер поручил администрациям перейти в штабной режим для оперативной уборки снега и мусора

Тех, кто не будет прикладывать должных усилий, ждет наказание

Губернатор Челябинской области дал ряд поручений в связи с трудностями по уборке снега и вывозу мусора в муниципалитетах региона. В своем телеграм-канале Алексей Текслер подчеркнул, что равнодушия и отговорок со стороны властей и ответственных организаций здесь быть не может.

«Все эти дни дорожные и коммунальные службы работают с максимальным привлечением техники и людей. Администрации Челябинска и Магнитогорска, ряда других муниципалитетов сейчас трудятся в штабном режиме. Такого подхода требую от администраций всех муниципалитетов. Несмотря на праздники», — отметил губернатор.

Он добавил, что проблемных вопросов очень много, и если с федеральными и региональными дорогами ситуация выровнялась, то по дорогам внутри муниципалитетов остаются вопросы.

«Много проблем во дворах, с пешеходной доступностью. А это уже зона ответственности управляющих компаний. Многие из них оказались не готовы к такой ситуации», — написал Алексей Текслер.

Не обошел глава региона вниманием еще одну точку напряжения — вывоз мусора:

«Обязал регоператора добавить техники и людей. Также помогают муниципалитеты и дорожники».

Алексей Текслер выразил благодарность всем неравнодушным жителям и спасателям, отметил, что ряд выводов на будущее уже сделан, а пока ситуацию «надо исправлять здесь и сейчас».

«Будем усиливаться по снегоуборочной технике в муниципалитетах, по другим моментам. Постепенно ситуацию выровняем по всем направлениям. А те организации, кто должных усилий не приложил, накажем. Никаких отговорок и равнодушия быть не должно», — резюмировал губернатор.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что мэрия Челябинска обвинила «Центр коммунального сервиса» в неисполнении обязательств по вывозу мусора в городе.