В Челябинске за неделю выписали 216 штрафов на 452 тыс. рублей за машины на газонах

Парковку отслеживают мобильные комплексы

За неделю с 17 по 23 ноября в Челябинске выписали 216 штрафов за парковку на газонах на общую сумму 452 тысячи рублей. Об этом сообщил вице-мэр города Дмитрий Агеев на аппаратном совещании у главы города.

«В части автоматической фотовидеофиксации парковок на газонах продолжаем данную работу. За неделю составлено 216 постановлений на общую сумму 452 тысячи рублей. Взыскано в бюджет 160 тысяч рублей по вынесенным ранее штрафам», — пояснил Дмитрий Агеев.

Напомним, нарушения фиксируют четыре мобильных комплекса «Дозор-МЗ», которые курсируют по маршрутам, сформированным по обращениям жителей. Система автоматически распознает автомобили, припаркованные на газонах, и формирует карточки правонарушений для передачи в административную комиссию.

Чат-бот управления благоустройства за неделю получил 275 сообщений от горожан с новыми адресами, где регулярно паркуются на газонах. Эти адреса будут добавлены в маршруты патрулирования.

Штрафы за парковку на газонах для физических лиц составляют от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц — значительно выше. В дальнейшем систему планируют настроить на фиксацию других нарушений: блокировки проезда к контейнерным площадкам, несанкционированных свалок, граффити на фасадах и наледи на кровлях.