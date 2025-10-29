В Челябинске запустили умные машины для борьбы с парковкой на газонах

Мобильные комплексы «Дозор-М» с видеокамерой фиксируют правонарушения автовладельцев

На улицах Челябинска начали патрулировать четыре новых мобильных комплекса «Дозор‑М». Умные машины оснащены видеокамерами, фиксируют правила нарушений парковки на газонах. Пока они курсируют на семи основных маршрутах, но в планах городской администрации расширить их географию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Челябинска Алексей Лошкин.

Мобильный комплекс, установленный на автомобиле, в автоматическом режиме фиксирует факт парковки на газоне во время движения по заданному маршруту. Сразу после этого система формирует карточку правонарушения и направляет ее в городскую административную комиссию для принятия решения о назначении штрафа.

«За первую неделю работы мобильных комплексов зафиксировано свыше 100 нарушений. Часть материалов ушла в брак, но это позволило отладить работу системы, скорректировать электронные карты и зоны», — сообщил Алексей Лошкин.

В будущем функционал системы планируется расширить. «Дозоры» научатся фиксировать транспорт, блокирующий проезд к мусорным контейнерным площадкам, несанкционированные свалки, граффити на фасадах зданий и образование наледи на крышах.

Адреса, где водители регулярно оставляют автомобили на газонах, челябинцы могут сообщать в управление по контролю за благоустройством города. Поступающая от жителей информация будет использоваться для формирования регулярных маршрутов патрулирования.

Напомним, что штраф за парковку на газоне для физических лиц составляет от 1000 до 5000 рублей. Для должностных и юридических лиц суммы значительно выше.

Фото: скриншот к видео телеграм-канала Алексея Лошкина