Расходы автовладельцев Челябинска на мойку машин увеличились в слякоть

Выяснили, во сколько обходится мытье, есть ли способы сохранить чистоту и сэкономить

Непривычно теплая погода стала головной болью для многих автовладельцев Челябинска. Визиты на мойку стали чуть ли не ежедневными, чтобы сохранить чистоту и уберечь цвет корпуса машины от изменений. ИА «Первое областное» выяснило, есть ли способы сэкономить и как обезопасить свой автомобиль от грязи.

Перед визитом в автомоечный комплекс лучше предварительно позвонить, чтобы не ждать в очереди, особенно в час пик. Средний чек за комплексную мойку авто в Челябинске составляет 1500 рублей, за обработку жидким воском придется доплатить еще 300 рублей. Чистка и влажная уборка салона автомобиля после его помывки обойдется владельцу от 1000 рублей. Продувка замков — от 30 рублей за дверь, если это сделают специалисты сервиса. В большинстве автомоечных комплексов клиенту предлагают выпить кофе, перекусить. Таким образом, визит на мойку автомобиля может обернуться тратами в несколько тысяч рублей.

«В Челябинске сегодня работает много моек самообслуживания, где можно не переплачивать за работу специалистов. Проще помыть автомобиль самому. Комплексная мойка обойдется примерно в 400 рублей, если мыть со сноровкой и быстро. В неделю трачу на мойку около 1 тысячи», — сообщила челябинка Дарья.





Прайс на мойках самообслуживания примерно везде одинаковый: активная пена — 45 рублей за минуту, мойка холодной водой — 40 рублей за минуту, ополаскивание — 30 рублей за минуту. Также доступна услуга нанесения на корпус автомобиля жидкого воска с водой — за 35 рублей в минуту. В перечень допуслуг входит возможность пропылесосить салон — за 10 рублей в минуту. Сжатый воздух для продувки замков — бесплатно.

«Живу в частном доме, до него езжу по грунтовой дороге. Сейчас приходится мыть машину очень часто. Чтобы не разориться, через день смываю грязь холодной водой за 100 рублей на мойке самообслуживания», — рассказал пенсионер Владимир.

С 1 декабря начали работу закрытые зимние боксы на мойках, где подается для ополаскивания теплая вода. Считается, она лучше смывает грязь. И такая мойка эффективнее. Мыть машину в закрытом боксе самому владельцу гораздо комфортнее: нет ветра и снега, тепло.





Жидкий воск в аэрозолях можно приобрести на маркетплейсах — от 200 рублей за 200 миллилитров, а также полироль — от 400 рублей за 200 миллилитров.



Химчистка салона седана обойдется минимум в 11 тысяч рублей. При этом автомобиль придется оставлять на сутки и более. Конечная цена зависит от класса автомобиля.

«На химчистку ведется предварительная запись, очень много посетителей. Люди наводят чистоту к зиме, а также приезжают перекупщики навести „марафет“ перед продажей автомобиля. Убираются все виды загрязнений профессиональными моющими средствами», — пояснили в одном из сервисов.

Перед наступлением холодов растет спрос на «незамерзайку». Вдоль челябинских дорог торгуют незамерзающей жидкостью по цене 200 рублей за канистру 3 литра, но эксперты советуют покупать без метанола и «химии» в составе, особенно если ездить приходится с детьми. В среднем ценовом сегменте омыватель стекол обойдется в 500 рублей за 3 литра. Можно, кстати, выбрать с ароматом елочки.





Снежный покров на дорогах вскоре избавит челябинцев от частых расходов на мойку.