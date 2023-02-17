В Челябинске за миллиард рублей отремонтируют более 3 км теплосетей

Большую часть денег направят в Металлургический район

В Челябинске в ближайшие годы капитально отремонтируют 3,3 км магистральных теплосетей. На эти цели город получил более 1 млрд рублей при поддержке федерального правительства и губернатора Алексея Текслера. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщила в своем телеграм-канале глава города Наталья Котова.

Львиную долю средств направят на обновление коммунальной инфраструктуры Металлургического района, где, по словам мэра, из-за высокой изношенности сетей регулярно происходят коммунальные аварии.

Так, по госпрограмме «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» будут отремонтированы 2 км тепломагистралей на семи участках по улицам 60-летия Октября, Мира, 50-летия ВЛКСМ, Дегтярева, Аральской и Богдана Хмельницкого.

Еще 1,3 километра на трех участках также на ЧМЗ отремонтируют за счет средств Фонда национального благосостояния.

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