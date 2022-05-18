В Челябинске высадили сосны рядом с Изумрудным карьером

Работы прошли в рамках акции «Сад памяти»

В Челябинске в среду, 18 мая, высадили юные сосны в Советском районе. Деревья будут расти неподалеку от Изумрудного карьера. Высадка приурочена к международной акции «Сад памяти», сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

По данным ГУ лесами Челябинской области, посадки к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне прошли на территориях Карталинского, Варненского, Нагайбакского, Чебаркульского, Красноармейского, Октябрьского, Пластовского и Увельского районов. Кроме того, памятная акция прошла в Миассе, Усть-Катаве и Челябинске.

«Всего в рамках проекта на территории Челябинской области планируется высадить почти миллион деревьев. Международная акция „Сад памяти“ продлится до 22 июня. Участие в ней может принять любой желающий», — напомнили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Напомним, акция стартовала на территории нашего региона 28 апреля в поселке Джабык Карталинского района. В лесничестве, пострадавшем от крупного верхового пожара в июле 2021 года, в рамках акции высадили почти 40 тысяч молодых деревьев.

Все точки высадки деревьев доступны на официальном сайте садпамяти2022.рф.

Напомним, ранее в Челябинске завершили озеленение Литературного сквера Областной универсальной научной библиотеки. Дорожки оформили кустарниками, рядом со скамейками теперь растут кусты жасмина, а вдоль игровой площадки — многолетние цветы.



На прошлой неделе Челябинск присоединился к Всероссийской акции «Сад памяти» — в городском бору высадили 4650 сеянцев двухлетней сосны.

