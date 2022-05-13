В Литературном сквере Челябинска высадили кустарники и цветы

Озеленение провели за счет гранта конкурса «Эко‑Проектор»

В Челябинске завершили озеленение Литературного сквера Областной универсальной научной библиотеки. Дорожки оформили кустарниками, рядом со скамейками теперь растут кусты жасмина, а вдоль игровой площадки — многолетние цветы, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.

Первый этап реализации проекта начался осенью 2021 года. У деревьев и кустарников обновили таблички. Высадили 45 многолетников: спиреи разных сортов и дёрен. В зоне отдыха появились пять кустов жасмина, у игровой площадки — хосты. Вход в сквер украсили гортензии, которые зацветут уже в этом году. Все растения подкормили органическими удобрениями.

«В сквере прекрасно прижились и набирают силу более ста деревьев, среди которых кедры, дубы, ели, каштаны, ивы, рябины, березы, яблони, липы и черемуха. Как фермер я не могла остаться в стороне и высадила в сквере взрослые саженцы каштана и лиственницы, а также внесла в галерею кустарников новый вид — вишню Бессея. Этот сорт ежегодно обильно цветет и является прекрасным медоносом и опылителем», — прокомментировала глава фермерского хозяйства Рутджанна Веричева.

В библиотеке считают символичным, что высадка деревьев совпала со временем проведения международной акции «Сад памяти».