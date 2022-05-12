В Челябинском городском бору высадили более 4 тысяч сеянцев сосны

Молодые деревья появились благодаря акции «Сад памяти»

Челябинск присоединился к всероссийской акции «Сад памяти» — в городском бору высадили 4650 сеянцев двухлетней сосны. Участие приняли местные жители, общественники, школьники и депутаты, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Высадку провели на площади 0,8 га. Акция проходит в эти дни не только на Южном Урале, но и по всей России.

«Смысл акции в том, чтобы высадить на территории нашей страны 27 миллионов молодых саженцев в память о каждом погибшем советском солдате. По информации ГУ лесами региона, всего в этом году с начала акции в Челябинской области высажено уже порядка 554 тысяч сеянцев в 88 территориях», — рассказали в пресс-службе ЗСО региона.

Напомним, южноуральцы смогут пополнить Сад памяти деревьями, высаженными в общественных пространствах и на личных садовых участках.

Для участия в акции нужно зайти на сайт садпамяти2022.рф, найти на карте свой населенный пункт и выбрать одну из точек, где в один из майских дней состоится массовая высадка деревьев.