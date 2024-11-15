В Челябинске вырос спрос на сотрудников креативных индустрий

Число вакансий в этой отрасли за год увеличилось на 18%

В столице Южного Урала за год вырос на 18% спрос на сотрудников креативных индустрий, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

Креативным индустриям в Челябинской области уделяют большое внимание в правительстве региона. В рамках Южно-Уральского гражданского форума губернатор Алексей Текслер анонсировал программу по стимулированию творческих инициатив, задача которой — активизировать данную работу на уровне городов и районов.

Один из самых заметных трендов в креативных индустриях — это увеличение спроса на контент высокого качества, в том числе для соцсетей. В России профессии видеомонтажера и звукорежиссера являются одними из самых востребованных на рынке.

Среднее зарплатное предложение в сфере креативных индустрий за год увеличилось всего на 3% и составило почти 46 тысяч рублей при полном рабочем дне.

По информации аналитиков, количество вакансий для профессиональных видеомонтажеров увеличилось на 49%, а для звукорежиссеров возросло на 32%.



Самой высокооплачиваемой профессией в сфере креативных индустрий стали театральные актеры, которым готовы платить более 109 тысяч рублей. Второе место заняли модели со средней зарплатой в 96 тысяч, а замкнули тройку видеооператоры, которым готовы платить 86 тысяч рублей.

Напомним, в рамках Русского экономического форума представители правительства региона рассказали о систематизации работы по совершенствованию креативного сектора экономики.