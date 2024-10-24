Из пруда в Златоусте подняли 75 тысяч кубометров ила

Это улучшит экологическое состояние водоема

В этом году из городского пруда в Златоусте извлекли 75 тысяч кубометров ила. Речь идет об очистке реки Ай на участке протяженностью 200 метров, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

«Мероприятие начали в июне после окончания нерестового периода. В данный момент работы завершены. Очистка пруда от донных отложений позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку и уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию», — сказал исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Работы вели в рамках федпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». За пять лет пруд очистили от 500 тысяч кубометров ила.

Отметим, реку Миасс в Челябинске также чистят от донных отложений. Работы займут четыре года, за это время планируется достать со дна не менее 600 тысяч кубических метров ила.