В Челябинском микрорайоне Парковый построят новый садик на 150 мест

В понедельник начнут готовить строительную площадку

На улице Шмакова в челябинском микрорайоне Парковый построят детский сад на 150 мест. Уже в ближайший понедельник, 15 ноября, подрядчик начнет готовить площадку под строительство, сообщает пресс-служба администрации города.

«На основании разрешения, выданного управлением экологии, здесь снесут 64 дерева — осины и березы, а также три куста. Часть деревьев уже находятся в аварийном и ослабленном состоянии», — замечают в мэрии.

Позже, во время благоустройства территории детсада, здесь высадят 47 крупномерных кустов чубушника, 504 спиреи, 11 берез и 5 сиреней. Все саженцы должны быть не моложе двух-трех лет.

Между тем в областном центре завершили строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Академ Riverside.