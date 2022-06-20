В Челябинске в память о героях войны создадут огненную картину

Мероприятие пройдет на рассвете 22 июня в Саду Победы

В Саду Победы утром 22 июня, когда в России отмечается День памяти и скорби, активисты региональных подразделений «Бессмертного полка России», «Волонтеров Победы», «Поискового движения России», «Юнармии» и других ветеранских, молодежных и патриотических организаций проведут акцию в память о героях войны. Они создадут большую огненную картину из свечей.

«Южноуральцы объединятся на общероссийской акции памяти о первом дне Великой Отечественной войны, о героизме соотечественников, спасших нашу страну и весь мир от фашизма, и создадут особенную огненную картину как символ преемственности подвига поколений созидателей и защитников Отечества. Пламя свечей будет гореть и в поддержку специальной военной операции против преступлений неонацистов на Донбассе»,— рассказали организаторы акции.

Акция «Свеча памяти» продлится с двух часов ночи до рассвета на знаковой площадке в Саду Победы Челябинска — перед мемориалом «Защитникам Отечества», одним из главных исторических образов Челябинска-Танкограда.

Напомним, 15 июня в России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Жители Челябинской области могут присоединиться к акции и зажечь свою виртуальную свечу на сайте День Памяти.рф. Сделать это можно до 22 июня включительно, сообщили организаторы акции — благотворительный фонд «Память поколений».



Кроме того, жители Челябинской области могут помочь ветеранам, сделав пожертвование на сайте памятьпоколений.рф на любую сумму или купив значок «Красная гвоздика», которые распространяют волонтеры акции. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам.

