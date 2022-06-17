Фонд переведет деньги в помощь ветеранам за участие челябинцев в «Свече памяти»

Для этого достаточно с 17 по 22 июня зажечь виртуальный символ на сайте акции

В День памяти и скорби ежегодно проходит общенациональная акция «Свеча памяти». По всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Челябинцы могут присоединиться к флешмобу онлайн и зажечь свою виртуальную свечу на сайте с 17 до 22 июня включительно. За каждого участника организаторы переведут 1 рубль на медпомощь ветеранам.



«Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы. 22 июня хотим не только почтить каждого участника Великой Отечественной войны, но и помочь тем, кто до сих пор среди нас. Для этого выделим на оказание медицинской помощи ветеранам 1 рубль за каждую зажженную свечу», — рассказали в благотворительном фонде «Память поколений», являющемся организатором акции.

На сайте размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о войне и интерактивная карта, на которой можно посмотреть, в каком регионе сколько свечей зажгли.

«Не у всех есть возможность 22 июня зажечь реальную свечу в память о ветеранах, и тут наша виртуальная свеча поможет объединить всю страну во благо единой цели. Люди со всех уголков России, даже из самых отдаленных, смогут зажечь свою свечу памяти и отдать дань погибшим за Победу», — отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Организация с 22 июня 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За семь лет работы фонд оказал помощь почти 17 000 человек по всей стране на сумму порядка 2,2 миллиарда рублей. Деньги пошли на множество операций, курсов реабилитации, современных протезов и слуховых аппаратов, покупку дорогостоящих колясок и комплектов медикаментов.

Напомним, 22 июня в 1941 году жизнь почти 200 миллионов человек разделилась на «до» и «после». Летнее воскресенье пошло не по плану — по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на Советский Союз. Так начались 1418 дней, полных подвигов и мужества. Несмотря на все тяготы и лишения, страх и голод, наши предки сделали все, чтобы принести своей стране Великую Победу.