Жителей Челябинской области приглашают зажечь виртуальную свечу памяти

Онлайн-акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня

Сегодня, 15 июня, в России стартует онлайн-акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Жители Челябинской области могут присоединиться к акции и зажечь свою виртуальную свечу на сайте День Памяти.рф. Сделать это можно до 22 июня включительно, сообщили организаторы акции — благотворительный фонд «Память поколений».

«За каждую зажженную свечу фонд выделит один рубль на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Участие в онлайн-акции „Свеча памяти“ — это способ вспомнить и поблагодарить тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы»,— сообщили организаторы.

Кроме того, все желающие смогут перечислить пожертвования в любом размере на помощь ветеранам на сайте Память поколений.рф.

Благотворительный фонд «Память поколений» работает с 2015 года и за все время оказал помощь более чем 17 тысячам ветеранов по всей России на сумму около 2,3 миллиарда рублей.