На праздновании Дня Победы в Челябинске выступят Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Ведущими музыкального концерта в центре города станут Екатерина Климова и Борис Щербаков

Для жителей Челябинска подготовили афишу праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в городской администрации.

Первое мероприятие состоится накануне праздника, 7 мая. На площади перед Театром драмы имени Наума Орлова в 18 часов состоится концерт артистов Челябинского государственного академического театра драмы, посвященный памяти артистов фронтовых бригад «А песня тоже воевала».

9 мая праздничная программа по традиции начнется с торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь» в 9 утра. В 11 часов на площади Революции пройдет торжественное построение войск Челябинского гарнизона. В это же время в Саду Победы и парке «Металлург» имени Тищенко начнутся праздничные концерты.

На Кировке в 12 часов состоится праздничный концерт «Челябинск — город победителей». А в 13 часов все желающие смогут посмотреть выставку военной техники на площади Революции.

В 19 часов у площадки возле Торгового центра на улице Каслинской начнется большой концерт «Знамя Победы», в котором примут участие Уральский государственный академический русский народный хор. На нем также выступят звездные гости — группа «Самоцветы», Николай Расторгуев и группа «Любэ». Ведущими вечера станут Екатерина Климова и Борис Щербаков.

Завершится праздничный вечер фейерверком на набережной реки Миасс (возле памятника Столыпину) — в 22 часа. Полная афиша празднования 9 Мая — на сайте мэрии.

В четверг, 22 апреля, в Челябинске прошла репетиция Парада Победы.