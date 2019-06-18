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/ В Челябинске в два раза увеличилось число артроскопических операций на суставах

В Челябинске в два раза увеличилось число артроскопических операций на суставах

На счету врача-ортопеда Сергея Липина уже около 800 подобных вмешательств.
сегодня в 15:27
  |  Общество

За последний год в областной клинической больнице № 3 в два раза увеличилось число артроскопических операций. Их делают с помощью маленьких разрезов в области суставов, в которые вводят «камеру» — артроскоп. Он снимает сустав, а на экране выводится увеличенное в десятки раз изображение. Так врач может увидеть самые маленькие повреждения.

Увеличению числа операций в Челябинске способствует новая стойка, которая позволяет значительно расширить спектр хирургических вмешательств и выполнять процедуры различных уровней сложности.

За два последних года мы сделали серьезный прорыв по организации медицинской помощи в разделе травматологии и ортопедии. Благодаря программе, в которую нас включило руководство Минздрава, были получены денежные средства, на которые мы смогли полностью переоснастить нашу травматологическую службу. В том числе, благодаря этому, возросло число эндоскопических операций. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач ОКБ № 3 Олег Маханьков.

Специалистом, который внедрил в больнице технологию малоинвазивных артроскопических операций, является врач ортопед Сергей Липин. На его счету уже около 800 подобных вмешательств. Сергей Липин регулярно повышает квалификацию в ведущих клиниках России и за рубежом, в частности, в Литве и в Мюнхене. Это и позволило внедрить такие операции, которые не делаются пока нигде в Челябинской области.

Операция малоинвазивная. Раньше подобные вмешательства проводили через большой разрез, а сейчас все можно выполнить с помощью оптики через маленькие проколы по 5 миллиметров. Благодаря этому пациент быстро восстанавливается после самых тяжелых операций. В частности, пациенты с разрывами вращательной манжеты полностью восстанавливается за полтора-два месяца. — рассказал сайту «Первый областной» травматолог-ортопед Сергей Липин.

Отметим, что в прошлом году на развитие материальной базы больницы было выделено более 250 миллионов рублей. Благодаря этому удалось приобрести стойки для нейрохирургов, травматологов, хирургов и урологов, которые позволяют проводить все большее число операций через малоинвазивные доступы.

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