Жительница Челябинска уменьшила желудок, чтобы заменить коленные суставы

Из-за большого веса врачи не могли провести необходимую операцию сразу.

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В Челябинске женщина уменьшила желудок для того, чтобы ей провели операцию по замене суставов. Гизелла Плаксина обратилась к врачам с болями в коленях. Женщина работает маляром, ее деятельность связана с физическими нагрузками, и после работы зачастую она не могла даже ходить, так сильно у нее болели ноги.

Врачи констатировали, что ей нужна операция по замене суставов, однако избыточный вес стал серьезным препятствием для ее проведения.

«Я пришла к травматологу, а он мне говорит, что вам менять бесполезно, мы поменяем, а они сломаются. Худейте! Тогда я весила 123 килограмма и не знала, как худеть. Мы ели немного», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Гизелла Плаксина.

Операция прошла успешно. Доктора вырезали около 200 миллилитров от объема желудка, но и этого оказалось достаточно для того, чтобы женщина начала терять вес. На данный момент весы фиксируют 88 килограммов. Через год после операции на желудок она смогла сделать операцию по замене суставов. Теперь Гизеллу Плаксину не беспокоит боль в ногах, а подруги завидуют тому, как легко она сбросила вес.

«Колени болели так сильно, что я поняла, что если я сейчас их не заменю, то потом буду инвалидом. Поэтому я поняла, что надо сделать операцию на желудок, чтобы сделать операцию на колени. Теперь я ем все, что хочу. Ни в чем себе не отказываю, просто теперь я не могу съесть много. Вес после операции начал снижаться сразу», — отмечает Гизелла Плаксина.

Как отмечают медики, пациентов с аналогичными проблемами сейчас очень много.

«Мы уже около трех лет живем в пандемии ожирения. Таких больных очень много, в прошлом году мы прооперировали 22 человека. Благодаря федеральной программе „Высокотехнологичная медицинская помощь“ подобные пациенты могут попасть на бесплатную операцию. Помимо избыточного веса у таких пациентов существует множество других проблем, таких как сахарный диабет, нарушения опорно-двигательного аппарата, мозгового кровообращения и множества других заболеваний», — рассказывает заведующий отделением лапароскопической абдоминальной хирургии ЧОКБ Антон Ефремов.

Обратиться за помощью по коррекции веса могут жители Челябинска и Челябинской области. Для каждого пациента будут разрабатываться свои варианты снижения веса, над этим будет работать целая команда врачей: эндокринологи, диетологи, кардиологи и хирурги.