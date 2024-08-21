В Челябинске в 30‑й раз проходит агропромышленная выставка‑ярмарка «Агро»

Какой ее увидели фотографы Первого областного — смотрите в нашем репортаже

Выставка «Агро» призвана показать все многообразие и потенциал региона в обеспечении устойчивого производства продуктов питания.

«Проведение ежегодной выставки — знаковое событие. Несмотря на то, что сельскохозяйственное производство сталкивается с серьезными вызовами последние годы. Работу свою нужно показывать, презентовать. От нашей работы зависит продовольственная безопасность региона и страны», — говорит министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Он также отметил, что в юбилейной выставке участвует более 200 компаний. Это производители продуктов питания и техники, животноводы и растениеводы. Приехали на выставку и гости из Алтайского края.

Алексей Кобылин рассказал, что в Челябинской области с начала 2024 года растет производство муки, крупы, яиц, мяса, макарон. Регион обеспечен продуктами. Увеличиваются объемы экспорта. Задача — продолжать наращивание производства продуктов. В этом поможет господдержка — в 2024 году аграриям направят 2,8 миллиарда рублей.

Выставку посетил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил важность этого мероприятия и для аграриев, и для простых жителей области.

Алексей Текслер также подчеркнул значимость деловой программы выставки. На ней проводятся совещания, встречи, аграрии обмениваются опытом. Выставка дала старт десяткам новых предприятий. Появились сотни новых видов продукции.

Губернатор поблагодарил аграриев за их нелегкий труд, пожелал успехов в уборочной кампании и хорошего урожая.