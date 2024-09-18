Челябинские гречка и мука получили российский Знак качества

Продукцию отметили в Роскачестве по итогам исследований

Роскачество представило рейтинг российских товаров со Знаком качества, в который по итогам августа вошли гречка и мука от челябинских предприятий «Макфа», «Ресурс» и «Союзпищепром». Продукцию оценили по результатам исследований в аккредитованных лабораториях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Визуально Знак качества представляет собой пятиугольник на этикетке, известный еще с советских времен. В августе такие знаки получили сразу три челябинских продукта питания — гречневая крупа, производимая под торговыми марками «Макфа» и «Увелка» (ООО «Ресурс»), а также мука от предприятия «Союзпищепром», выпускаемая под торговой маркой «Царь».





В Челябинской области ранее было шесть товаров со Знаком качества. Их называл ИА «Первое областное» замруководителя Роскачества Антон Куканов. У «Союзпищепрома» награды за муку, макаронные изделия и гречку, у «Ситно» — за муку, а у «Южуралкондитера» — за шоколадные вафли.

«Это не рекордные показатели, но шесть знаков для субъекта — это неплохо, учитывая, что всего мы дали почти 260 Знаков качества. Их и не может быть много, потому что награждаются лучшие товары. Конечно, хотелось бы, чтобы в Челябинской области их было больше, и я надеюсь, что производители над этим работают»,— отмечал Антон Куканов.

По его словам, знак — это соответствие не только ГОСТам, но и опережающим требованиям. Так удается формировать класс осознанных потребителей, выбирающих качественный продукт. По замерам, после нанесения знака на упаковку продажи в среднем вырастают на 30%. Это самый главный плюс для производителей. По исследованиям центра «Ромир», почти у 80% россиян Знак качества вызывает доверие, а знают его 50% граждан.

Знак качества дается не бессрочно, а на три года. Потом проводится контроль и, если все хорошо, действие знака продлевается.