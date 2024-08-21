Алексей Текслер объявил об открытии репродуктора для отечественного кросса кур

Производство в Кизильском районе закроет потребности Южного Урала и соседних регионов

Совсем скоро в Кизильском районе откроют репродуктор для отечественного кросса кур. Об этом губернатор Алексей Текслер объявил на юбилейной, 30-й выставке «Агро-2024», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На предприятии будут выводить высокопродуктивных цыплят-прародителей, из яиц которых птицефабрики будут получать качественных отечественных бройлеров. Новое предприятие закроет спрос на мясо птицы и значительно снизит зависимость от импорта.

«Этот проект мы реализуем совместно с Минсельхозом России. Всего несколько регионов участвуют в этом большом, важном, знаковом проекте. Производство будет работать не только на Челябинскую область, но и на соседние регионы»,— говорит губернатор.

Кроме того, на Южном Урале наращивают выпуск макарон. «Увелка» скоро откроет новую линию, а «Макфа» повышает объемы. Увеличивают и производство свинины — почти в два раза. Планы реализуют в том числе с поддержкой Минсельхоза РФ. Регион тоже поддерживает своих аграриев в разных направлениях (например, субсидии на покупку зерна, минеральных удобрений, строительство). Итог масштабной работы — продовольственная безопасность.

Со сцены выставки Алексей Текслер отметил важность этого мероприятия и для аграриев, и для простых жителей области. Можно посмотреть на достижения сельхозпроизводителей, пообщаться с ними, увидеть животных и технику, купить много вкусных продуктов, узнать о районах и народах Южного Урала. На выставке есть и выступления коллективов региона.

Губернатор также подчеркнул важность деловой программы. На ней проводятся совещания, встречи, аграрии обмениваются опытом. Выставка дала старт десяткам новых предприятий. Появились сотни новых видов продукции. Алексей Текслер поблагодарил аграриев за их нелегкий труд, пожелал успехов в уборочной кампании и хорошего урожая.