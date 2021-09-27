В Челябинске задержали похитителя канализационных люков

Мужчина признался в серии краж

В Челябинске задержали 35-летнего подозреваемого в серии краж канализационных люков. Во время похищения крышки во дворе по улице Прокатной злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения, его личность установили полицейские, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Подозреваемый сознался в совершении еще нескольких аналогичных противоправных деяний на территории Челябинска. Люки он сдавал в пункт приема металлолома, откуда полицейские изъяли 30 крышек.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Кроме того, сотрудники полиции проверят законность деятельности указанного пункта приема металлолома.

В понедельник, 27 сентября, в ходе еженедельного аппаратного совещания глава города Наталья Котова поблагодарила полицию за задержание преступника. Кроме того, она порекомендовала написать письма на предприятия, где принимают лом, чтобы они не принимали металл, где будут обнаружены люки.

Также мэр дала распоряжение своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову продолжить сотрудничество с полицией, так как в выходные кражи люков продолжались.

В соцсетях горожане жалуются на отсутствие люков. В Тракторозаводском районе жители своими силами прикрыли открытый колодец, расположенный рядом с детским садом.





Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинске мужчина провалился в колодец рядом с домом №7 по улице Краснодонской.