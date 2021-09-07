В Челябинске с начала 2021 года украли более четырех тысяч люков

Некоторые крышки колодцев похищают уже на следующий день после их установки

На территории Челябинска протяженность сетей тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения составляет более 13 380 км, где расположено более 150 тысяч колодцев. За восемь месяцев 2021 года зафиксировано более четырех тысяч украденных люков, сообщили ИА «Первое областное» в мэрии.

В ответе на запрос в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска рассказали, что специалисты сетевых организаций регулярно проводят плановые обходы подведомственных инженерных сетей. Общее количество обращений челябинцев о хищениях или отсутствии люков нельзя посчитать, так как они поступают в различные ведомства и службы, а также фиксируются организациями самостоятельно.

«Отметим, что сетевыми организациями фиксируются факты кражи крышек уже на следующий день после установки новых. В настоящее время управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска совместно с сетевыми организациями рассматривается возможность установки пластиковых крышек. В свою очередь, УМВД по городу Челябинску проводится работа с пунктами приема металлолома о недопущении принятия крышек и их лома», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ведомства.

Жители Челябинска могут обращаться по поводу открытых колодцев круглосуточно в ЕДДС города по номерам телефона: 112 или 263 34 44.

Отметим, что в городе совершаются кражи не только люков, но и других элементов тепловых сетей. Специалисты «УСТЭК-Челябинск» подчеркнули, что нарушать целостность изоляции и других элементов магистральных трубопроводов не только незаконно, но и очень опасно, особенно во время отопительного сезона.

«Зачастую сумма причиненного ущерба несоизмерима больше, чем взысканные с виновных лиц деньги. Так, последний из наиболее серьезных случаев вандализма на тепловых сетях АО „УСТЭК-Челябинск“ был зафиксирован в июле 2021 года, в Никольской роще Калининского района. Когда группа лиц в темное время суток совершила хищение 185 метров оцинкованного покровного слоя изоляции тепломагистралей. По предварительным подсчетам на ее покупку и последующее восстановление уйдет порядка 900 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

При этом стоимость восстановительных работ включается в тариф за тепловую энергию. В итоге, за воровство отдельных людей заплатят жители всего города.

Напомним, ранее на еженедельном аппаратном совещании в городской мэрии доложили, что в Челябинске участились кражи люков, возможно, речь идет о серии преступлений. По словам главы города Натальи Котовой, кто-то делает это намеренно, чтобы навредить горожанам.

Нередко открытые колодцы приводят к травматизму, чаще всего детскому. ИА «Первое областное» сообщало, как в колодец с водой упал школьник.