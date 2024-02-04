Плюсовая температура и снегопады ожидаются в Челябинской области в начале недели

Столбики термометров поднимутся на пять градусов выше нормы

Новая неделя в Челябинской области начнется с плюсовых температур и обильных снегопадов, а завершится похолоданием до −10 градусов. Понижение температуры и ослабление осадков ожидаются уже с середины недели. Подробнее о погоде с 5 по 11 февраля — в материале ИА «Первое областное».

«Погодой Урала в первой декаде февраля дирижирует обширный циклон с центром над Баренцевым морем. Атмосферные фронты и волновые частные циклоны периодически вызывают снегопады и колебания температуры. 5 февраля при движении небольшого фронтального циклона ожидается, что умеренный снег выпадет повсеместно. Температура воздуха ожидается на 3—5°С выше нормы. 6 — 7 февраля при юго-западном ветре вероятна слабая оттепель: днем температура поднимется до 0...+2°С. Пройдут осадки в виде мокрого снега»,— рассказали синоптики уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Действительно, по данным популярных сервисов, в Челябинске с понедельника по среду температура воздуха будет плюсовой. При этом синоптики обещают серьезные осадки и существенное усиление ветра. Уже в ночь на четверг температура начнется опускаться, и в четверг и пятницу составит около −6 градусов в дневные часы. Осадки продолжатся, но ослабнут. К выходным похолодает до −10...−12 градусов.







В горнозаводской зоне региона в начале недели ожидается слабый минус и снег, к выходным может похолодать до −15 градусов. На юге и западе региона погода будет преимущественно такой же, как в Челябинске.