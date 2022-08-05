В Челябинске ухаживать за деревьями будут по единому стандарту

Новые правила вступят в силу со следующего года

Власти Челябинска приступили к разработке единых требований к озеленению города. Со следующего года сажать деревья и кустарники, а также ухаживать за ними будут по общим для всех правилам. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в администрации Челябинска.

По словам начальника городского управления экологии и природопользования Ивана Кинева, сейчас каждый подрядчик выполняет работы так, как считает нужным, основываясь только на техническом задании и контракте. Это приводит к постоянным нарушениям при обрезке деревьев или их содержании.

Неправильные действия подрядчиков могут приводить, например, к гибели саженцев, что случилось с молодыми деревьями и кустарниками, высаженными вдоль Бродокалмакского тракта. Опрошенные ИА «Первое областное» эксперты также рассказали о других типичных ошибках при озеленении города.

«Именно поэтому первым делом принято решение разработать типовое техническое задание на каждый вид работ в сфере озеленения», — подчеркнул Иван Кинев.

Типовые задания будут рекомендовать заказчикам работ при подготовке конкурсной документации. Аналогичные требования планируется разработать и по другим направлениям работ в сфере озеленения.

Иван Кинев добавил, что требования к посадке и содержанию зеленых насаждений будут обязательными как для муниципальных учреждений, так и для коммерческих предприятий и частных лиц.