В Челябинске эксперты назвали основные ошибки при озеленении города

Ландшафтные дизайнеры предложили властям учитывать их советы при благоустройстве мест отдыха

В Челябинске почти сошел снег и проклюнулась первая трава. Вопросы озеленения и благоустройства с каждым годом становятся все важнее и актуальнее для нашего города. В четверг, 7 апреля, состоялось заседание Южно-Уральского ландшафтного клуба, на разговор пригласили также представителей администраций районов. Участники обсудили самые главные проблемы и ошибки при озеленении.

Ландшафтные дизайнеры считают, что высокие колючие ели, растущие, например, в парке Пушкина, превращают солнечное пространство в темный тоннель. А неправильно обрезанные тополя уродуют город. Чтобы сделать Челябинск привлекательным для жителей и гостей города, необходимо улучшать среду и делать ее уникальной.

Ландшафтный архитектор Василий Волков призывает проявлять индивидуальность Южного Урала. По его мнению, в проектировании нужно использовать элементы, по которым можно определить наш регион. Это верблюды, аутентичные противопожарные стены, постсоветская архитектура и многое другое, что можно вписывать в ландшафтный дизайн, обыгрывать кустарниками и растениями.

«Стараться не копировать, а брать идеи и делать их лучше, гармонизировать городскую среду и благоустройство. Скульптуры должны быть соразмерны жителям и зданиям. Общественные пространства и растения должны быть индивидуальны, а скульптуры можно обыграть озеленением. Благоустройство ради благоустройства — прошлый век. Должна быть эстетичность и смысловая нагрузка», — рассказал Василий Волков.

Также специалисты считают, что необходимо допустить больше живой природы в благоустройстве, использовать местную флору, адаптированную к условиям региона. Местные растения будут существовать дольше, а ухаживать за ними проще. Не нужно высаживать, например, туи там, где они не смогут расти.





Ландшафтные архитекторы предлагают свои консультации при проектировке будущих скверов, парков и других общественных пространств.

Еще одна проблема — неточно и неподробно составленные технические задания, которые позволяют выигрывать тендер на проект тем подрядчикам, которые потом используют более дешевый и некачественный посадочный материал. Как результат — растения гибнут. Также бывает, что при подготовке документации проект создают по гугл-картам, не выезжая на место. Поэтому не учитываются местный ландшафт и особенности инженерных сетей, что потом негативно сказывается на озеленении.

Южно-Уральский ландшафтный клуб существует уже три года, но впервые его участники решили пойти на диалог с властями и предложили свою активную помощь при озеленении. Они могут проводить мастер-классы, встречи, давать консультации, а также учить проводить правильную обрезку деревьев. Также клуб сейчас получил статус НКО и разработал свой проект по реанимации и сохранению старых деревьев.

«Мы хотим посотрудничать с ООО „Чебаркульская птица“ по применению их гуматов, потому что это местный материал. Есть хорошая научная база по разработке, применению и реанимации возрастных насаждений. В нашем городе не всегда деревья нужно вырубать, можно сначала ситуацию спасти, применяя агрохимию», — рассказала руководитель Южно-Уральского ландшафтного клуба Лариса Колбина.

Клуб планирует представить свой проект на грант губернатора Челябинской области. Также участники предложили сотрудничество администрациям районов города, разработав схему включения удобрений в полив газонов и клумб Челябинска.