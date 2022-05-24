Более 200 высаженных вдоль дороги к челябинскому аэропорту деревьев погибло

Мэрия подала в суд на подрядчика, который не заменил засохшие растения по гарантии

В Челябинске вдоль дороги в аэропорт погибло более 70% деревьев, которые высадили в рамках озеленения по Бродокалмакскому тракту. Из 458 выявленных растений 285 засохли, еще 52 дерева также погибают, сообщает общественное объединение «Эко-Standart». В администрации города ИА «Первое областное» ответили, что на подрядчика, отказавшегося заменить растения по гарантии, направлен иск в суд.

«Из 458 деревьев и кустарников 337 не прижились. И это в самом начале гостевого маршрута, по которому приезжают гости региона и туристы. Из того, что должно было стать визитной карточкой, мы получили аллею „засохших вичек“. При этом по контракту планировался уход за деревьями и кустарниками от подрядчика, но, как мы видим, работы не проводились», — рассказали общественники объединения «Эко-Standart».

Активисты готовят обращение в администрацию Челябинска с целью проверки по исполненному контракту, а также требуют добиться от подрядчика проведения замены погибших деревьев за свой счет. Также общественники хотят попросить прокуратуру региона взять на контроль данный вопрос.

На запрос ИА «Первое областное» в мэрии ответили, что контракт на озеленение автодороги Аэропорт — Бродокалмакский тракт комитет дорожного хозяйства заключил 3 августа 2020 года. Подрядчиком выступил «Стройком», сотрудники которого выполнили работу в полном объеме, высадив необходимое количество деревьев соответствующей требованиям породы. Однако позже часть деревьев все же погибла.

«Комитет выявил погибшие деревья, в связи с чем в адрес подрядчика 12 октября 2021 года было направлено требование заменить погибшие деревья по гарантии. Требование подрядчик проигнорировал», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

После этого комитет дорожного хозяйства направил в суд иск, чтобы обязать подрядчика заменить высохшие деревья. Заседание назначено на 25 мая.