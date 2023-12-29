В Челябинске уборкой снега занято 572 рабочих и 286 единиц техники

Снегопад прекратился, но наблюдаются переметы

Уборка дорог от снега в Челябинске не прекращается. Сейчас расчисткой занимаются 286 единиц техники и 572 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Минувшей ночью улицы очищали от снега 294 единицы техники и 215 рабочих.

В мэрии просят челябинцев не выезжать на улицы города без особой необходимости. Кроме того, нужно убрать автомобили с проезжих частей. Прошедшей ночью из-за них не смогли качественно почистить несколько десятков улиц.

Накануне на совещании оперативного штаба глава Челябинска поручила вывозить снег в круглосуточном режиме.

На дорогах Челябинской области за прошедшие сутки со снегом боролись 295 единиц техники.