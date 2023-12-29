Челябинский Миндортранс рассказал о ситуации на дорогах из-за снегопада

Движение затруднено, но не остановлено

Снегопад утром 29 декабря наблюдается в центральной части, горно-заводской зоне и северных районах Челябинской области. Основной удар стихии пришелся на центральную часть региона. Такие данные сообщает пресс-служба Миндортранса со ссылкой на данные станций мониторинга окружающей среды.

«Ведутся работы по патрульной снегоочистке покрытия автомобильных дорог, предварительной обработке покрытия противогололедными материалами. В южных районах Челябинской области — Карталинский, Варненский, Брединский, Кизильский — выпадение осадков прекратились, но из-за сильного ветра до 18 метров в секунду на дорогах образовываются переметы»,— отмечают в ведомстве.

Из-за метели на некоторых дорогах затруднено движение, однако оно не остановлено. За прошедшие сутки на трассах Челябинской области со снегом боролись 295 единиц техники.

По данным Упрдор «Южный Урал» до 12:00 движение ограничено на трассах М-5, до границы с Казахстаном, в сторону Екатеринбурга и Кургана.