Глава Челябинска поручила вывозить снег в круглосуточном режиме

В мэрии провели совещание оперативного штаба

Вывозить снег с городских улиц будут в круглосуточном режиме. С таким распоряжением выступила мэр Челябинска Наталья Котова. В администрации города провела очередное совещание со штабом по ликвидации последствий снегопада, сообщает пресс-служба мэрии. Наталья Котова дала ряд поручений.

Главам районов Челябинска нужно арендовать у компаний дополнительную технику для расчистки от снега внутриквартальных проездов, подъездных путей к социальным объектам и территорий вокруг контейнерных площадок.

Заместителю главы по городскому хозяйству совместно с ЦКС поручено организовать с 28 декабря круглосуточную работу по вывозу мусора. Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями должно организовать круглосуточный подбор мусора вокруг контейнерных площадок.

Управляющим компаниям следует привлечь для расчистки от снега дворовых проездов и тротуаров всю имеющуюся технику и всех сотрудников. Если же машин не хватает, ее нужно арендовать у компаний.

Накануне вице-мэр Андрей Ксензов рассказывал, что почти 600 человек и 300 единиц техники работают на очистке Челябинска после мощного снегопада, прошедшего 26 декабря. Подрядчики усиливают работу и привлекают дополнительную технику.