В Челябинске у посетителей кафе и фуд-кортов начали проверять QR-коды

С 1 декабря все посетители общепита обязаны иметь при себе документ, подтверждающий вакцинацию

В Челябинске со среды, 1 декабря, посещение заведений общественного питания возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации. В центре города прошли рейды, в ходе которых проверили соблюдение правил как посетителями, так и сотрудниками заведений.

Проверяющие посетили несколько заведений на Кировке, а также «Белый рынок». Посетителей заведений контролировали не только на входах, но и внутри кафе и баров. Внутрь пускали только при наличии QR-кода. Кроме того, проверили и самих сотрудников точек общепита.

«При проведении проверки ресторана „Сели съели“ было установлено, что обеззараживатель имеется, но не работает, в связи с чем обеззараживание воздуха в торговом зале, где находятся потребители, не проводится. Далее мы проверили, чем обрабатываются полы и оборудование. В настоящее время они обрабатываются не специализированными средствами — используется белизна и иные моющие средства. Далее мы запросили журнал здоровья, где отображается температура тела сотрудников, его не смогли предоставить. На предприятии имеется достаточный запас масок и перчаток, антисептиков», — прокомментировал главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области Евгений Ильиных.

Проверяющие заглянули в рестораны быстрого питания, где все посетители оказались с кодами. В «Макдоналдсе» на Кировке прививку от коронавируса поставили все сотрудники.

«С первого декабря мы проверяем QR-коды наших посетителей для безопасности. У многих есть коды, многие провакцинировались — это радует», — сообщил директор «Макдоналдса» на улице Кирова Николай Халин.

Несколько нарушений в ходе рейда все-таки выявили, составлены три протокола.

«Задача была проверить, как организована работа администрации ресторанов, кафе, баров, где мы сегодня были. Это работа по проверке QR-кодов, мы проверяли не только на входе, но и у посетителей, чтобы удостовериться, что эта работа проводится», — прокомментировал заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов.

Напомним, с 1 декабря по 9 января в Челябинской области ввели QR-коды на посещение мест общественного питания, кафе, баров и ресторанов.

Хотя система проверки QR-кодов в Челябинской области действует не первый месяц, процедура вызывает вопросы. Мы задали их экспертам Роспотребнадзора, Росгвардии и министерства общественной безопасности области.