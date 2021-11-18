В Челябинске цены на такси выросли в три раза

В городе наблюдаются семибалльные пробки

В Челябинске вечером четверга 18 ноября сервисы такси подняли цены на свои услуги в три раза. Причиной такого скачка стали уже традиционные городские пробки на дорогах областного центра. Час назад сервис «Яндекс. пробки» зафиксировал заторы в восемь баллов, в эти минуты движение по дорогам стало свободнее — ситуация улучшилась до семи баллов. Какие маршруты стоит выбрать, чтобы объехать заторы — на сайте ИА «Первое областное».

Ежевечерние пробки на дорогах Челябинска стали уже традицией с наступлением снежной погоды. Выпавшие осадки добавляют не только лишние сантиметры гололедицы и налета на дорожное покрытие, но и баллы на сервисах, фиксирующих пробки. Так, накануне в городе наблюдались заторы транспорта в девять баллов. Сегодня ситуация чуть лучше, но, как обычно, крупные транспортные развязки все еще больше стоят, чем движутся.

Так, вновь крупные заторы в центре города в районе кольца: Труда — Свободы — Цвиллинга — Ленина. Улица Энгельса в плотном скоплении автомобилей от улицы Курчатова до Труда, здесь пробка смыкается на проспекте Ленина, которая берет свое начало от Свердловского проспекта.

Традиционная пробка — на Лесопарковой и по Худякова в сторону плотины. На ЧТЗ — пробки по улице Рождественского и по Первой Пятилетки, на северо-западе — пробка от Куйбышева идет по улице Косарева до Братьев Кашириных и от Краснознаменной до проспекта Победы все до Косарева.

Такси, тем временем, подняли цены на свои услуги в три раза. Поездка по городу по маршруту, еще сегодня утром стоящему около 180 рублей, обойдется примерно в 500. По центру города вместо утреннего прайса 75-80 рублей можно проехаться за 270 рублей.



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