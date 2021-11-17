«Город стоит» — в Челябинске наблюдаются пробки в девять баллов

Снег и ДТП в городе стали причиной транспортного коллапса

В Челябинске в среду вечером, 17 ноября, наблюдаются пробки в девять баллов. Сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует дорожные заторы в центре города и на северо-западе. Водители сообщают об авариях из-за выпавшего снега и затрудненного движения, которые во многом стали причиной транспортного коллапса. Водителям лучше объезжать крупные развязки.

В центр и на северо-запад стоят улицы от Курчатова и Энгельса к Труда, Свердловский проспект — от пересечения с улицей Воровского и до Труда, улица Цвиллинга — от Плеханова и также до Труда и обратно. «Стоит» и сама улица Труда от развязки с улицей Свободы до кольца на Свердловском проспекте.

Большая пробка на самом Свердловском проспекте от ТРК «Мегаполис» и до развязки с улицей Братьев Кашириных. Здесь зафиксировано ДТП в среднем ряду. Авария также и на развязке Каслинской со Свердловским проспектом.

Крупные пробки зафиксированы на пересечении улиц Свободы и Российской с проспектом Ленина. По улице Свободы на пересечении с Коммуны ДТП в левом ряду затрудняет движение машин. Плотно «стоит» развязка на Свободы в сторону Братьев Кашириных. Затруднено движение машин по улицам Худякова и Лесопарковой к Челябинскому бору. Здесь на Худякова ДТП по направлению к плотине.

Кроме того, затруднено движение на проспекте Ленина от улицы 3-го Интернационала до Энгельса. Крупная пробка образовалась на улице Куйбышева и на Косарева до Комсомольского проспекта и также на Братьев Кашириных до Молодогвардейцев, здесь авария на перекрестке.

Сервис «Яндекс. Пробки» в эти минуты определяет ситуацию как «Город стоит».