В Челябинской области прогнозируют потепление до 0°C

Местами пройдет небольшой снег

В пятницу, 19 ноября, в Челябинской области значительно потеплеет. Столбики термометров днем поднимутся до нуля градусов. Однако предстоящей ночью еще будет холодно — до −22°C. Кроме того, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидается небольшой снег и порывистый ветер.

В ночь на пятницу в регионе синоптики обещают −12, −17°C, при прояснении температура воздуха составит −22°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах гололедные явления. Днем столбики термометров покажут 0, −5°C. Облачно с прояснениями, осадки в виде небольшого снега, в горах — до умеренного. В отдельных районах прогнозируют метели. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается −14, −16°C, днем воздух значительно прогреется — до 0, −2°C. Облачно с прояснениями, в дневные часы возможен небольшой снег. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.