В Челябинске торговые сети оштрафовали на полмиллиона рублей за плохую уборку снега и льда

Накануне зафиксировано еще 15 нарушений

В Челябинске усилили проверки по уборке снега и наледи на тротуарах и у магазинов. Всего с начала зимы в отношении торговых сетей вынесено штрафов на сумму 530 тысяч рублей за неочищенные входные группы. Управляющие организации оштрафовали на 625 тысяч рублей, сообщили в мэрии.

Накануне, 22 декабря, в ходе рейдов проверили около ста объектов, в отношении 15 составлены акты о нарушениях.

Напомним, зимой собственники и арендаторы обязаны ежедневно осматривать свою территорию и содержать ее в надлежащем состоянии. В противном случае им грозят штрафы: физическим лицам — от 1 до 5 тысяч рублей, ИП и должностным лицам — от 5 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

В Челябинске в пятницу, 23 декабря, улицы и дворы от снега убирают 359 единиц техники и 2166 дорожных рабочих и дворников.



Также утром из-за ледяного дождя задержали вылеты девяти авиарейсов в аэропорту Баландино.

