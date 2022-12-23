В Челябинске 23 декабря на уборку снега вышли более двух тысяч рабочих

На улицах работает 359 единиц техники

В Челябинске в пятницу, 23 декабря, улицы и дворы от снега убирают 359 единиц техники и 2166 дорожных рабочих и дворников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время рабочие и техника очищают дороги, тротуары, дворы и остановки от наледи. Также с улиц города вывозят снег.

Водителей просят соблюдать ПДД и не мешать работе снегоуборочной техники.

Сегодня, 23 декабря, самолет рейса ДР-6567 авиакомпании «Победа», который должен был приземлиться в Челябинске в 4:20 утра, сел в аэропорту Тюмени. Об этом Первому областному информагентству сообщили читатели.

