Челябинские артисты снова выступят на сцене Большого театра

Об этом договорились Алексей Текслер и Владимир Урин во время личной встречи.

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11 и 12 октября в Челябинске пройдут гастроли Государственного академического Большого театра России. Труппа представит уникальный балет Дмитрия Шостаковича в двух действиях — «Светлый ручей». Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между генеральным директором храма культуры и челябинским губернатором.

Труппа театра в прошлом году уже выступала на сцене Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки. Тогда южноуральцы могли насладиться оперой «Богема». После гастролей «Большой» подарил декорации челябинским артистам, так в Челябинске появилась своя «Богема».

Перед премьерой «Светлого ручья» на челябинской сцене Алексей Текслер встретился с генеральным директором Государственного академического Большого театра России Владимир Урин, чтобы обсудить дальнейшие планы.

«Благодарю за внимание Челябинской области, нашему сотрудничеству. Это очень важно. Большой театр — это не просто ключевой, самый главный театр нашей страны, это мировая театральная икона. Нам очень приятно принимать вас в наших стенах», — поблагодарил Алексей Текслер.

Одним из направлений заключенного сотрудничества стали обменные гастроли. В июле этого года труппа из Челябинска представила столичным зрителям оперу «Риголетто», балет «Пахита» и балет-кантату «Кармина Бурана».

«В городе потрясающая театральная история. Не удивительно, что соглашению с Челябинском о сотрудничестве первое, которое мы заключили с российским регионом», — отметил генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин.

Во время встречи обсудили дальнейшие совместные постановки Челябинского театра оперы и балета и Большого академического театра, а также гастроли на гостевых сценах.